الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٨:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

غارة إسرائيلية على منطقة الأوزاعي جنوب بيروت

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :