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مندوب إيران في الأمم المتحدة: تصريحات بايدن حول معرفة توقيت هجوم الكيان الصهيوني على إيران استفزازية ومقلقة

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

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