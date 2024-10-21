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مندوب إيران في الأمم المتحدة: تصريحات بايدن تعتبر موافقة ضمنية ودعما من واشنطن لاعتداء صهيوني على إيران

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٥ بتوقيت غرينتش

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