الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤
١٠:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة اللبنانية: 4 شهداء بينهم طفل و24 مصابا في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على مستشفى الحريري ببيروت

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :