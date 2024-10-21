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مصادر لبنانية: الغارات الإسرائيلية على منطقة الأوزاعي استهدفت ميناء الصيادين
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اعلام الاحتلال: صفارات الإنذار تدوي في عين زيفان وأورتال شمال الجولان المحتل
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اعلام الاحتلال: صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومحيطها
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الصحة اللبنانية: 4 شهداء بينهم طفل و24 مصابا في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على مستشفى الحريري ببيروت
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مصادر لبنانية: 3 شهداء وعدد كبير من الجرحى جراء غارات الاحتلال على الضاحية الجنوبية في بيروت خلال الساعة الأخيرة
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مندوب إيران في الأمم المتحدة: تصريحات بايدن تعتبر موافقة ضمنية ودعما من واشنطن لاعتداء صهيوني على إيران
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مندوب إيران في الأمم المتحدة: تصريحات بايدن حول معرفة توقيت هجوم الكيان الصهيوني على إيران استفزازية ومقلقة
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مصادر لبنانية: نقل عدد من الجرحى جراء غارات الاحتلال على الضاحية الجنوبية
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غارة إسرائيلية على منطقة الأوزاعي جنوب بيروت
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غارة إسرائيلية على مدينة الهرمل في محافظة بعلبك شرقي لبنان
اعلام الاحتلال: صفارات الإنذار تدوي في عين زيفان وأورتال شمال الجولان المحتل
الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٤ بتوقيت غرينتش
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2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.