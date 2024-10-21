الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤
١٠:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

اعلام الاحتلال: صفارات الإنذار تدوي في عين زيفان وأورتال شمال الجولان المحتل

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :