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مصادر لبنانية: الغارات الإسرائيلية على منطقة الأوزاعي استهدفت ميناء الصيادين

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٩ بتوقيت غرينتش

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