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بقائي: محادثات عراقجي مع المسؤولين البحرينيين تمحورت حول تصاعد المجازر والعدوان الاسرائيلي

بقائي: محادثات عراقجي مع المسؤولين البحرينيين تمحورت حول تصاعد المجازر والعدوان الاسرائيلي
الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي أن تصاعد المجازر والعدوان من قبل الكيان الصهيوني، خاصة في غزة ولبنان، كان محور المباحثات بين وزير الخارجية الايراني والمسؤولين في البحرين.

العالم -ايران

وكتب بقائي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "اکس" مساء الاثنين: وصل وزير الخارجية عباس عراقجي والوفد المرافق له مساء اليوم إلى المنامة، عاصمة البحرين، والتقى بالملك حمد بن عيسى آل خليفة ووزير الخارجية عبداللطيف راشد الزياني.

وأضاف: تمت مناقشة وتبادل الآراء المفيدة والبناءة مع كبار المسؤولين في الحكومة البحرينية فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية وضرورة تكثيف الجهود لحماية الأمن والاستقرار الإقليميين امام تكثيف الكيان الصهيوني للمجازر والعدوان في المنطقة، خاصة في غزة ولبنان.

وكان وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي قد وصل إلى العاصمة البحرينية المنامة على رأس وفد عصر الاثنين في إطار مشاوراته ولقاءاته الإقليمية.

وتعد المنامة الوجهة العاشرة لجولات وزير الخارجية الايراني الإقليمية.

وفي ختام زيارته الى المنامة سيتوجه عراقجي والوفد المرافق له إلى الكويت.

وكان وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي قد قام خلال الفترة الاخيرة بعدة جولات في المنطقة زار خلالها لبنان وسوريا والسعودية وقطر والعراق وسلطنة عمان والأردن ومصر واسطنبول بتركيا، وذلك في إطار المشاورات الإقليمية والتحركات الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن آخر التطورات في غزة ولبنان والجهود المبذولة لوقف جرائم الكيان الصهيوني.

والتقى عراقجي خلال هذه الزيارات نظراءه وكبار المسؤولين في هذه الدول وتبادل معهم الآراء ووجهات النظر حول القضايا الراهنة.

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