4 شهداء و24 جريحا بعدوان اسرائيلي على محيط مستشفى الحريري ببيروت

العالم - لبنان

وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في بيان: "غارة العدو الإسرائيلي في محيط مستشفى الحريري أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد أربعة أشخاص من بينهم طفل وإصابة 24 آخرين بجروح وإحداث أضرار كبيرة في المستشفى".

وكان مصدر في مستشفى رفيق الحريري، قال إن "الضربة استهدفت مكانا قريبا من المستشفى في ما يبدو موقف السيارات الخاص بالمستشفى".

كما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت لأول مرة منطقة الأوزاعي.

وأفادت مصادر لبنانية، مساء اليوم الاثنين، بأن طائرات الاحتلال شنت عدة غارات وحشية استهدفت حارة حريك والرويس والغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت.

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لبنان يطالب بوضع حد لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع الصحي

من جهتها طالبت وزارة الصحة اللبنانية بموقف إنساني دولي يضع حدا للاعتداءات الإسرائيلية على القطاع الصحي والإسعافي والمنشآت الطبية في البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "إسرائيل عمدت إلى تهديد مستشفى الساحل في الضاحية الجنوبية لبيروت والذي كان لا يزال يعمل جزئيًا رغم الظروف الأمنية البالغة الصعوبة".

وأضافت "طالت غارة معادية أحد مداخل مستشفى الحريري الحكومي الجامعي الذي يستقبل عددًا كبيرًا من المرضى ويوجد فيه مركز أساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر".

وناشدت الوزارة "المجتمع الدولي بالتخلي عن سياسة الصمت حيال ما حدث ويحدث وقد يحدث"، وأوضحت أن "المطلوب موقف إنساني دولي يضع حدا لهذه الاعتداءات المتمادية على جسم صحي وإسعافي ومنشآت طبية تقدم الخدمات لمجتمع يواجه ظروف الحرب العصيبة".