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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في حيفا وخليجها وعشرات المدن والمواقع شمال "إسرائيل"

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٧ بتوقيت غرينتش

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