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مصادر عبرية: دوي انفجارات في حيفا وخليجها عقب صفارات الإنذار

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٣ بتوقيت غرينتش

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