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مصادر عبرية: صفارات الإنذار دوت في 63 بلدة في مناطق حيفا والكريوت ويكنعام خلال الرشقة الصاروخية الأخيرة على شمال البلاد

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

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