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جيش الاحتلال: اطلاق صاروخ من لبنان تجاه مستوطنات الضفة

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

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