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حزب الله يقصف قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية شمال غرب حيفا بصلية صاروخية

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

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