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الاعلام العبري: سقوط صاروخ ثقيل في المنطقة الواقعة شمال قيساريا

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

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