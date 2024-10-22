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الاعلام العبري يعترف بسقوط صاروخ ثقيل في شمال قيساريا

الاعلام العبري يعترف بسقوط صاروخ ثقيل في شمال قيساريا
الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

اعترفت وسائل إعلام عبرية صباح اليوم الثلاثاء بسقوط صاروخ ثقيل في المنطقة الواقعة شمال قيساريا عقب دوي صفارات الإنذار.

العالم - لبنان

يتبع ..

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