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الاسعاف الإسرائيلي: نقدم العلاج لشخص اصيب جراء القوة الارتدادية لصاروخ سقط جنوب حيفا

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

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