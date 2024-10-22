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عراقجي: قرار وقف اطلاق النار يتخذه الفلسطينيون واللبنانيون واننا نقدم الدعم لهم

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

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