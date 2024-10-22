المقاومة الإسلامية تقصف هدفا عسكريا مهما بضواحي تل أبيب

العالم - لبنان
وأكدت المقاومة الاسلامية في بيان: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء "لبيك يا نصر الله"، قصفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:50 من صباح يوم الثلاثاء 22-10-2024، قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية.
هذا وأشارت وسائل إعلام فلسطينية سماع دوي انفجارات وصل صوتها إلى الضفة الغربية بعد رشقة صاروخية باتجاه تل أبيب وسط فلسطين المحتلة.