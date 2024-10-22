المقاومة الإسلامية تقصف هدفا عسكريا مهما بضواحي تل أبيب

العالم - لبنان

وأكدت المقاومة الاسلامية في بيان: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني ‏وبنداء "لبيك يا نصر الله"، قصفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:50 من صباح يوم الثلاثاء 22-10-‌‏2024، قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ‏ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية.

هذا وأشارت وسائل إعلام فلسطينية سماع دوي انفجارات وصل صوتها إلى الضفة الغربية بعد رشقة صاروخية باتجاه تل أبيب وسط فلسطين المحتلة.