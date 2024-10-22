الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة الإسلامية تقصف هدفا عسكريا مهما بضواحي تل أبيب

المقاومة الإسلامية تقصف هدفا عسكريا مهما بضواحي تل أبيب
الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان قصف قاعدة غليلوت التابعة لوحدة 8200 في ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية في إطار عمليات خيبر.

العالم - لبنان

وأكدت المقاومة الاسلامية في بيان: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني ‏وبنداء "لبيك يا نصر الله"، قصفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:50 من صباح يوم الثلاثاء 22-10-‌‏2024، قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ‏ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية.

هذا وأشارت وسائل إعلام فلسطينية سماع دوي انفجارات وصل صوتها إلى الضفة الغربية بعد رشقة صاروخية باتجاه تل أبيب وسط فلسطين المحتلة.

روابط ذات صلة

مشاهد من عملية استهداف مدينة حيفا بصواريخ "نصر 2" الدقيقة

مشاهد من عملية استهداف حزب الله تجمعا لقوات العدو بموقع راميا

حزب الله ينشر مشاهد لقصف مستعمرة روش بينا وصفد المحتلة