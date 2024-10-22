الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

عراقجي: جميع دول المنطقة بما فيها الجوار قدمت لنا تطمينات بأنها لن تسمح باستخدام أراضيها أو أجوائها للعدوان على ايران

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :