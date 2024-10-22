  15 شهيدا والاحتلال يواصل حصار شمال القطاع وارتكاب المجازر

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، باستشهاد ثلاثة مواطنين فلسطينيين، وإصابة آخرين بجروح، باستهداف طائرة استطلاع مجموعة من المواطنين في بلدة بيت لاهيا.

وحسب مصادر طبية، استشهد 12 مواطنا بقصف الاحتلال المدفعي النازحين عند مفترق أبو الجديان بمشروع بيت لاهيا.

ويواصل الاحتلال حصار شمال قطاع غزة، وتدمير وقصف المنازل، ومنع إدخال المواد الغذائية لليوم الثامن عشر على التوالي، واجبار المواطنين على النزوح قسرا، حيث ما يزيد على 10 آلاف مواطن في مشروع بيت لاهيا يرفضون النزوح إلى الجنوب.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى نحو 42,603 شهداء، و99,795 مصابا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا يمكن الوصول إليهم.