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الرئيس بزشكيان يزور مكتب حركة حماس في طهران لتقديم التعازي باستشهاد القائد يحيى السنوار

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

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