الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بزشكيان يزور مكتب حماس في طهران لتقديم التعازي باستشهاد السنوار

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :