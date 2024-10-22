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الرئيس يزشكيان: أميركا والدول الأوروبية تزود الكيان الاسرائيلي بالأسلحة وتدافع بكل وقاحة عن جرائمه مما يشير الى أنها تسعى للهيمنة والغطرسة

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

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