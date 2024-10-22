الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس يزشكيان: سنرد على أي هجوم اسرائيلي بما يتناسب معه

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :