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وزير الخارجية الإيراني يدعو في اتصال هاتفي مع نظيره الياباني الى ضرورة بذل المساعي لوقف اطلاق النار في غزة ومنع الاخلال بأمن واستقرار المنطقة

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

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