مصرع طيارين أمريكيين كانا في البحر الأحمر

العالم - الامريكيتان

وقالت البحرية الأمريكية في بيان إن طيارين اثنين لقيا مصرعهما في حادث تحطم "عرضي" خلال مهمة تدريبية بالقرب من جبل رينييه في واشنطن.

مضيفة أن الطيارين اللّذين قتلا كانا على متن حاملة الطائرات (آيزنهاور) في البحر الأحمر وشاركا في "مهام عسكرية" فوق اليمن .

في السياق وصف الرئيس الأمريكي بايدن، الطيارين البحريين اللذين لقيا حتفهما بـ "أنهما كانا من بين الأفضل وقد عادا من الانتشار في البحر الأحمر " حسب تعبيره.

يُذكر أن "يو أس أس آيزنهاور" عادت في حزيران/يونيو الماضي إلى الولايات المتحدة، بعد نحو 8 أشهر على وجودها في البحر الأحمر، حيث خاضت ما وصفته البحرية الأميركية بـ"المواجهة البحرية الأكثر شدةً منذ الحرب العالمية الثانية"، التي فشلت فيها واشنطن في ردع العمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية انتصارا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني وإسنادا للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية.