الاحتلال يعلن مدارس ومستشفيات جباليا مناطق عمليات عسکرية

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في خان يونس أن مخيم جباليا يعاني من واقع ربما الاكثر صعوبة منذ بداية العدوان علی غزة حتی هذه اللحظة.

وأکد مراسل العالم ان الطائرات الحربية المسيرة (كواد كوبتر) تحوم فوق اجواء مخيم جباليا وتحلق بشكل كبير جدا وتحمل سماعات صوتية وفيها تسجيلات تأمر المواطنين بالخروج فورا من المدارس والمشافي الى جنوب القطاع، واعتبارها مناطق عمليات عسكرية ومناطق خطرة وهي التي كانت مصنفة على انها مراكز ايواء.

وبين مراسل العالم ان هناك حالة نزوح كبيرة جدا في مخيم جباليا ويتلوها عمليات قصف مركز على تجمعات المواطنين.

وأوضح مراسل العالم ان جيش الاحتلال يامر المواطنين والسكان بالخروج من المراكز والمناطق ويتم استهدافهم في شوارع مخيم جباليا، ويتم نسف مربعات سكنية فوق رؤوس ساكنيها، وسقوط عددا من الشهداء والمفقودين وهناك اصابات لازالت تحت ركام هذه المنازل.