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مجاهدو حزب الله يرغمون قوات الاحتلال على التراجع بعد تكبيدهم خسائر فادحة اثر هجومهم على أطراف بلدة الطيبة

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٨ بتوقيت غرينتش

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