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الجبهة الشعبية الفلسطينية: سنواجه استقدام قوات أميركية تحت مسميات شركات أمنية أو انسانية وسيكون اي وجود أميركي في غزة هدفا مشروعا

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٢ بتوقيت غرينتش

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