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الاعلام العبري: صفارات الانذار تدوي في مستوطنتي مسكفعام والمطلة بإصبع الجليل

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش

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