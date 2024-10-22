کاميرا العالم توثق الدمار الذي حل بمبنی مؤسسة القرض الحسن بصور

العالم - مراسلون

ووثق مراسل قناة العالم في صور، الدمار الذي حل بمبني مؤسسة القرض الحسن في صور، بعدما قصفه الاحتلال الاسرائيلي الذي بدأ بشن حرب جديدة ضد لبنان، لشل مقومات الصمود في هذه البلاد.

وشن الاحتلال الاسرائيلي في وقت متأخر من مساء الأحد، قصفاً عنيفاً طال أکثر من 20 فرعاً لجمعية "مؤسسة القرض الحسن".

وتعرف الجمعية بأنها جمعية أو شخص معنوي لبناني مرخص وتعمل وفق القوانين اللبنانية، وتقدم تفاصيل موازنتها وتسييرها وإدارتها للسلطات المعنية. وبأنها جمعية اجتماعية خيرية لا تهدف للربح، وتسعى إلى إحياء سنّة القرض الحسن في المجتمع، وأن مصادر تمويلها تعتمد على حسابات مساهمة من فاعلي خير، أو ما يمكن تسميته تبرعات وإيداعات لأموال.

وعمل المؤسسة ذو طابع خيري واجتماعي بالأساس، وتقدم القروض لكل اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية دون تفرقة بسبب الدين أو المذهب أو الانتماء السياسي.