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مفوض الأونروا فليب لازاريني: موظفونا في شمال غزة يطلقون نداء الاغاثة حيث يستمر القصف الاسرائيلي منذ 3 أسابيع مع ارتفاع عدد الضحايا

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٠ بتوقيت غرينتش

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