تصريح جديد للرئيس التونسي حول التعامل مع كيان الاحتلال

العالم- تونس

وقال سعيد في كلمة له: "نحن نقف مع كل الشعوب المضطهدة وأولها الشعب الفلسطيني، حتى يقيم دولته المستقلة على كل أرض فلسطين"، مضيفاً: "كما نقف دون شروط مع الشعب اللبناني الشقيق ومع كل الشعوب المضطهدة".

وتابع: "ليتذكر الجميع أنه لا وجود مرة أخرى عندنا لمصطلح التطبيع مع الكيان المغتصب والمجرم والصهيوني، ومن يتعامل معه يرتكب خيانة عظمى للحق الفلسطيني".

وبدعم أمريكي، يشن الكيان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية على غزة، خلّفت أكثر من 142 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أدت إلى ارتقاء عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي ذات السياق أسفر العدوان الصهيوني على لبنان إجمالا عن 2483 شهيداً و نحو 11628 جريحاً ، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلا عن أكثر من مليون و340 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين منذ 23 سبتمبر الماضي.