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جيش الاحتلال: اصابة جندي بجروح خطيرة في معركة بجنوب لبنان

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٤ بتوقيت غرينتش

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