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احصائية عكا للشؤون الاسرائيلية: 50 قتيلا في صفوف الجيش والمستوطنين وغيرهم (وفق الاعلانات الرسمية) منذ بداية اكتوبر في مختلف الجبهات

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٠ بتوقيت غرينتش

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