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حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال في موقع المرج بصلية صاروخية

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٩ بتوقيت غرينتش

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