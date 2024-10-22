الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤
١٠:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 42,718 شهيدا و100,282 مصابا

ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 42,718 شهيدا و100,282 مصابا
الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 42,718، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

العالم - فلسطين المحتلة

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 100,282 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الـ48 الماضية، 7 مجازر، أسفرت عن استشهاد 117 مواطنا، وإصابة 487 آخرين.

وقد وسع الاحتلال اليوم دائرة النار في بيت لاهيا واستهدف المستشفيات وهجر مئات الفلسطينيين.

وفي يومه الـ 382، للعدوان المستمر على قطاع غزة، أسفر القصف المتواصل على القطاع عن عشرات الشهداء والجرحى، بينهم شهداء في استهداف مركز إيواء تابع للأونروا بمخيم جباليا، حيث ولليوم الثامن عشر توالياً، يرزح أهل ذلك المخيم وأهل بيت لاهيا على وجه الخصوص تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

روابط ذات صلة

4 شهداء و24 جريحا بعدوان اسرائيلي على محيط مستشفى الحريري ببيروت

حصيلة اليوم في غزة.. عشرات الشهداء المدنيين بقصف واعدام مباشر

عشرات الشهداء والجرحى في قصف أحياء سكنية في بيت لاهيا

خلال 24 ساعة.. شاهد حصيلة قتلى الإحتلال بمعارك جنوب لبنان