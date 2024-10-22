ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 42,718 شهيدا و100,282 مصابا

العالم - فلسطين المحتلة

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 100,282 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الـ48 الماضية، 7 مجازر، أسفرت عن استشهاد 117 مواطنا، وإصابة 487 آخرين.

وقد وسع الاحتلال اليوم دائرة النار في بيت لاهيا واستهدف المستشفيات وهجر مئات الفلسطينيين.

وفي يومه الـ 382، للعدوان المستمر على قطاع غزة، أسفر القصف المتواصل على القطاع عن عشرات الشهداء والجرحى، بينهم شهداء في استهداف مركز إيواء تابع للأونروا بمخيم جباليا، حيث ولليوم الثامن عشر توالياً، يرزح أهل ذلك المخيم وأهل بيت لاهيا على وجه الخصوص تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.