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مراسل العالم: بلدة الحوش خالية من أية ثكنات أو مقرات عسكرية

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٣ بتوقيت غرينتش

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