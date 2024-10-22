الاحتلال يوسع دائرة النار باستهدافه مستشفيات ومراكز ايواء تابعة للأونروا

العالم - فلسطين المحتلة

وفي التفاصيل، فقد ارتقى 5 شهداء وعدد من الإصابات جرّاء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين الفلسطينيين بالقرب من صالة النجوم بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، فيما استشهد 8 مواطنين وأصيب آخرون بقصف مدفعي صهيوني استهدف النازحين في شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت النار بكثافة في منطقة الفراحين والسناطي ببلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس جنوبي القطاع. وارتقى 12 شهيدًا وأصيب آخرون بقصف مدفعي إسرائيلي على النازحين عند مفترق أبو الجديان بمشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

كذلك، فقد قصفت مدفعية الاحتلال مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة وألقت عليها منشورات تطالب سكانها بالإخلاء قسرًا.

هذا وارتقى شهداء وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف مواطنين قرب مسجد القسام في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وارتقى شهداء وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي متواصل على محيط مستشفى كمال عدوان وطاقم الإسعاف لا تستطيع إنقاذ المصابين.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات نسف وتدمير واسعة لمنازل المواطنين الفلسطينيين في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ومنذ الساعة التاسعة مساء أمس الاثنين وحتى صباح اليوم الثلاثاء، شهد شمال غزة أعنف موجة قصف ونسف لم تتوقف فيها الانفجارات والاستهدافات من قوات الاحتلال.

واستهدف قصف جوي ومدفعي متواصل، فجر اليوم الثلاثاء، غربي مخيم جباليا شمال القطاع.

كما قصفت طائرات الاحتلال أراض زراعية في مخيم البريج وسط القطاع.

المصدر: مواقع إخبارية