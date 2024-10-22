الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤
١٠:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: طيران الاحتلال شن أكثر من 20 غارة على بلدة الحوش

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :