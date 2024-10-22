الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤
١٠:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

غارة جوية جديدة للاحتلال على بلدة الحوش بجنوب لبنان

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :