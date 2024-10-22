طرد أمين شرطة في مصر من عمله بسبب علم كيان الاحتلال

العالم- مصر

واشارت صحيفة "الاخبار" ان وزارة الداخلية المصرية أكدت في بيانها أن الشرطي قد أُقيل من خدمته بعد "إثبات تجاوزاته بحق أحد السياح"، وبدعوى "ارتكابه أخطاء سلوكية بوظيفته، وتجاوزه مع أحد السائحين في المنطقة الأثرية في الجيزة" على حد قولها.

إلا أن أمين الشرطة المفصول أكد أن إقالته من العمل جاءت بعد اشتباكه مع سائح رفع "العلم الإسرائيلي" أمام الأهرامات، وتعمده تكرار الأمر رغم تنبيهه، والتقاطه للصور وهو يحمل "علم" كيان الاحتلال.

وأضاف أمين الشرطة المفصول أن السائح ادعى أنه تم الاعتداء عليه رغم أن الواقعة لم تخرج عن كونها "مشادة" فقط، بينما جاءت أقوال السائح، بأنه "لا يوجد ما يمنع رفع أي علم لأي دولة، وأنه جزء من وفد سياحي دولي رسمي بموافقة السلطات المصرية".