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طرد أمين شرطة في مصر من عمله بسبب علم كيان الاحتلال

طرد أمين شرطة في مصر من عمله بسبب علم كيان الاحتلال
الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، عن إنهاء خدمة أمين شرطة يعمل في قطاع السياحة، بعد اشتباكه مع سائح أصر على رفع علم كيان الاحتلال الإسرائيلي أمام الأهرامات.

العالم- مصر

واشارت صحيفة "الاخبار" ان وزارة الداخلية المصرية أكدت في بيانها أن الشرطي قد أُقيل من خدمته بعد "إثبات تجاوزاته بحق أحد السياح"، وبدعوى "ارتكابه أخطاء سلوكية بوظيفته، وتجاوزه مع أحد السائحين في المنطقة الأثرية في الجيزة" على حد قولها.

إلا أن أمين الشرطة المفصول أكد أن إقالته من العمل جاءت بعد اشتباكه مع سائح رفع "العلم الإسرائيلي" أمام الأهرامات، وتعمده تكرار الأمر رغم تنبيهه، والتقاطه للصور وهو يحمل "علم" كيان الاحتلال.

وأضاف أمين الشرطة المفصول أن السائح ادعى أنه تم الاعتداء عليه رغم أن الواقعة لم تخرج عن كونها "مشادة" فقط، بينما جاءت أقوال السائح، بأنه "لا يوجد ما يمنع رفع أي علم لأي دولة، وأنه جزء من وفد سياحي دولي رسمي بموافقة السلطات المصرية".

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