عائلة نتنياهو تطالب بسلسة إجراءات أمنية في قيسارية

العالم - الاحتلال

وأوضحت وسائل اعلام عبرية، ان من قائمة المطالب التي تتم صياغتها في أعقاب استهداف منزل عائلة نتنياهو في "قيسارية": أعمال ترميم وحماية شاملة في جميع مقرات الإقامة، أي في "قيسارية" وشارع غزة و"بلفور" من دون أن يوجد حد للميزانية.

وطالبت عائلة نتنياهو أيضاً بتعزيز حماية ما يسمى بـ"جهاز الشاباك" على رئيس الوزراء وعائلته، وبتشغيل أنظمة التشويش "GPS" بالقرب من أماكن الإقامة وحول موكب نتنياهو.

كما طالبت عائلة نتنياهو كذلك بتكثيف نظام الاعتراض في المناطق ذات الصلة، والتغطية الجوية 24/7 التي تسمح باعتراض الطائرات المقاتلة أو طائرات الهليكوبتر.

يذكر، ان ثلاث طائرات مسيرة بدون طيار قد عبرت الى قيسارية السبت الماضي قادمة من لبنان، وتم اعتراض طائرتين منها وأصابت واحدة منزلا في قيسارية دون وقوع إصابات، وتوجهت قوات كبيرة من الشرطة إلى المنطقة المستهدفة، وفقًا لما ذكره موقع "واللا" الإسرائيلي، فيما ذكرت مصادر، أن ثمة أنباء عن استهداف مسيرة ملغمة لمنزل نتنياهو في قيساريا التي تقع على شاطئ البحر المتوسط.

من جانبها، أفاد صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن مكتب نتنياهو رفض الإفصاح عن مكان رئيس وزراء الاحتلال وقت انفجار المسيرة في قيسارية.