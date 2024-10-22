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حماس: على المنظومة الدولية التحرك الفوري لوقف جريمة التهجير القسري والتطهير العرقي والمذابح التي ينفذها جيش الاحتلال في شمال قطاع غزة

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٨ بتوقيت غرينتش

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