الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤
١٢:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

عفيف: عمليات المقاومة متصاعدة بمعدل 25 عملية كل يوم

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :