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عفيف: أن لم تصل يدنا للمجرم نتنياهو بهجوم قساريا فستصل بالمرة القادمة

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٣ بتوقيت غرينتش

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