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بعد العراق..دولة عربية اخرى تطرد قناة 'العربية'

بعد العراق..دولة عربية اخرى تطرد قناة 'العربية'
الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الاتصال الجزائرية سحب الاعتماد الممنوح لممثلية قناة "العربية" السعودية بالجزائر، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

العالم-الجزائر

وجاء قرار سحب الاعتماد، حسب الوزارة، بسبب عدم احترام هذه القناة لقواعد أخلاقيات المهنة وممارستها للتضليل الاعلامي والتلاعب.

وياتي هذا القرار عقب نشر القناة السعودية تقريرا عن قادة المقاومة واغتيال قائد حركة حماس الشهيد يحيى السنوار وصفتهم فيها بـ"الإرهابيين".

كما وصمت المقاومة بالإرهاب بينما لم تذكر الإرهابي بنيامين نتنياهو الذي اباد أكثر من 42 الف مواطن فلسطيني بينهم أكثر من 25 الف طفل وامراة في غزة وحدها وارتكب "جيشه" مجازر بشعة في فلسطين ولبنان ويواصل الاعتداء على سوريا.

يذكر ان ممثلية القناة في العراق تعرضت لهجوم من مواطنين عراقيين غاضبين وسحبت العراق اعتماد القناة.

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