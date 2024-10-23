إيران تحذّر كيان الإحتلال من ردّ حاسم

العالم - باختصار

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أكد أن إيران سترد بشكل متناسب على أي هجوم من الكيان الصهيوني.

بزشكيان: الحكومات التي تتحدث عن حقوق الإنسان والقوانين الدولية هي من تنتهك كل هذه القوانين.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أكد أن بلاده مستعدة لمواجهة كل السيناريوهات المحتملة.

عراقجي: نبذل جهودا حثيثة لخفض التصعيد وايران جاهزة وسترد بالمثل على أي إعتداءات إسرائيلية.

القادة العسكريون الإيرانيون أكدوا إستعداد طهران للرد على أي إعتداء إسرائيلي محتمل.

نائب قائد حرس الثورة الإسلامية:إذا قام الصهاينة بإجراء ضد بلدنا من الممكن تدمير كل بنيتهم التحتية.

قائد القوات البحرية في حرس الثورة الاسلامية: قواتنا على أتم الإستعداد وسنردّ بقوة كبيرة.

المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية: لم نترك أي عدوان دون رد وإذا قام العدو بهجوم جديد فسنرد بالتأكيد.

اللواء محمد علي جعفري: الرّد يعتمد على شدة هجوم العدو وإذا قام بعمل كبير سيتلقى ردّا مضاعفا.

الموقف الإيراني يأتي في وقت تروّج حكومة الإحتلال الى أنها ستوجّه ضربة قوية للجمهورية الاسلامية.

إيران كانت نفذت عملية الوعد الصادق 2 بداية تشرين الاول/ أكتوبر ضد قواعد عسكرية إسرائيلية إستراتيجية.

قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي اكد ان عملية الوعد الصادق 2 ، كان تحذيرا فقط للإحتلال.

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