لأول مرة.. حزب الله يقصف مستعمرات بصلية صاروخية نوعية

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى قصف حزب الله لمستوطنات تقع في القلب الفلسطيني المحتل وهي"كاستيلا مارس"هذه القاعدة البحرية التي تقع جنوب مدينة حيفا المحتلة وكريات شمونة وبيت هلال وغيرها.

ونوه مراسلنا إلى الإشتباكات والمواجهات التي تجري عمليا على اكثر من محور، كمحور عيتا الشعب التي كان يتقدم جيش الاحتلال الاسرائيلي من الغرب وشرق باتجاه بلدة عيتا الشعب والتلال المشرفة، ما أدى الى مواجهات عنيفة وكبيرة جدا كبد من خلالها المقاومون جيش الاحتلال خسائر كبيرة ما خلف عشرات الجرحى والقتلى وتدمير اربع دبابات في هذا المحور الثاني الذي كان يستميت من خلاله جنود الإحتلال للوصول الى بعض المناطق المطلة على بلدة الطيبة ومنها على بعض البلدات الاخرى ونتحدث عن محور العديسة الطيب ومحور ايضا مركبا، ورب ثلاثين الطيبة والتي عجز من خلالها الاحتلال أن يصل الى الأهداف التي كان ينوي الوصول اليها من خلال عمليات الهجوم البري الذي كانت تقوم به المقاومة وكانت له بالمرصاد في هذا المحور.

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