آخر تفاصيل الغارة الإسرائيلية على مبنى سكني بالضاحية الجنوبية لبيروت

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أن الغارة الإسرائيلية التي شنّها سلاح الجو الاسرائيلي على منطقة الغبيري بالتحديد واستهدفت مبنى سكنيا مؤلفا من طبقات عدة، منوها أن هذا الاستهداف الذي حصل منذ قليل كان قد سبقه تحذيرا وانذارا من جيش الإحتلال الإسرائيلي بإخلاء هذا المبنى، وبالفعل تم إخلاء هذا المبنى قبل دقائق من قصفه، وكان يقطنه سكان من تلك المنطقة.

ولفت مراسلنا إلى عدم وجود إصابات ولا شهداء ولا جرحى حتى الآن لان المبنى تم إخلاؤه قبل دقائق من قصفه، منوها أن هذا القصف أتى بالتزامن مع إنعقاد مؤتمر صحفي لمسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله في وقت تغطية كاميرا العالم لهذا المؤتمر، وما ان انتهى هذا المؤتمر حتى ورد التحذير.

وأضاف مراسلنا أن هذا القصف ردا لخطاب مسؤول العلاقات الاعلامية في حزب الله الحاج محمد عفيف، حيث أن هذا الخطاب الفصل وضع النقاط على الحروف في أن المقاومة جاهزة وحاضرة في الميدان.

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